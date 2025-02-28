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Bắt khẩn cấp kẻ đánh bảo vệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TPHCM

Từ mâu thuẫn chuyện con chó chạy trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TPHCM, Tưởng Chí Huy giật lấy gậy sắt đánh nạn nhân gây thương tích.
Đọc thêm : Bắt khẩn cấp kẻ đánh bảo vệ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ở TPHCM