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Bắt khẩn cấp con rể cùng bố vợ dùng gậy 3 khúc đánh tài xế ở TPHCM

Xảy ra mâu thuẫn với nam thanh niên chạy xe máy ở TPHCM, Thịnh cùng bố vợ dùng cây sắt đuổi đánh nạn nhân trên đường.
Đọc thêm : Bắt khẩn cấp con rể cùng bố vợ dùng gậy 3 khúc đánh tài xế ở TPHCM