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Bắt giữ 2 đối tượng đột nhập đám cưới, trộm "hòm hạnh phúc"

Công an huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc vừa bắt giữ hai đối tượng đột nhập đám cưới, trộm hòm đựng phong bì trị giá trên 140 triệu đồng.
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