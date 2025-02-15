Video
video cùng chuyên mục

Bắt được đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Sau gần một ngày tổ chức truy xét, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định Chung là người gây ra vụ cướp tiệm vàng và tổ chức bắt giữ.
Đọc thêm : Bắt được đối tượng dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng