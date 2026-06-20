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Bất chấp phong tỏa, hàng trăm người nhảy kênh đào Paris giải nhiệt

(Dân trí) - Giữa nắng nóng 36°C, hàng trăm người đổ về kênh Saint-Martin ở Paris để bơi lội, giải nhiệt dù cảnh sát phong tỏa khu vực.
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