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Bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán gan, thận ở Hà Nội

Trương Thị Khuyến (ở Bắc Giang) và Trần Văn Hiệp (ở Hà Nội) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đường dây mua bán bộ phận cơ thể con người.
Đọc thêm : Bắt 2 đối tượng trong đường dây mua bán gan, thận ở Hà Nội