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Barcelona bất ngờ "quay xe", sa thải HLV Xavi vì động thái tranh cãi

Theo nguồn tin từ RAC1 và Diario Sport, Barcelona bất ngờ "quay xe" và sa thải HLV Xavi vào cuối mùa giải này vì phát ngôn tranh cãi.
Đọc thêm : Barcelona bất ngờ "quay xe", sa thải HLV Xavi vì động thái tranh cãi