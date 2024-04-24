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Báo Trung Quốc: "U23 Việt Nam khiến cục diện bóng đá châu Á thay đổi"

Tờ 163 (Trung Quốc) cho rằng U23 Việt Nam cùng U23 Indonesia đã góp phần khiến cục diện bóng đá châu Á thay đổi.
Đọc thêm : Báo Trung Quốc: "U23 Việt Nam khiến cục diện bóng đá châu Á thay đổi"