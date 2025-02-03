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Báo Trung Quốc lo ngại HLV Kim Sang Sik sắp triệu tập 2 cầu thủ Việt kiều

Tờ New.QQ (Trung Quốc) cho rằng sức mạnh của U22 Việt Nam rất đáng gờm nếu bổ sung hai cầu thủ Việt kiều là Viktor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh.
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