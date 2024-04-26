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Báo Trung Quốc dự đoán bất ngờ về U23 Việt Nam trước Iraq

Các tờ báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ và giành chiến thắng trước U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á.
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