Video
video cùng chuyên mục

Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Nhiều tờ báo Trung Quốc đánh giá đội nhà có chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết giải bóng chuyền nữ châu Á 2023.
Đọc thêm : Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam