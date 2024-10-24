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Bão Trà Mi gây ngập lụt chưa từng có ở Philippines, 14 người chết

Ít nhất 14 người thiệt mạng, nhiều nơi ngập lụt nghiêm trọng khi bão Trà Mi tiếp cận và đổ bộ đảo Luzon của Philippines.
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