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Bão Trà Mi đổi hướng liên tục, có thể quay ra biển khi gần tới đất liền

Bão Trà Mi di chuyển bất thường, dự báo trong vài ngày tới bão di chuyển chậm lại và có thể quay ra biển khi áp sát khu vực miền Trung nước ta.
Đọc thêm : Bão Trà Mi đổi hướng liên tục, có thể quay ra biển khi gần tới đất liền