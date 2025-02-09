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Báo Thái Lan tiết lộ 4 cầu thủ Việt kiều sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập

Tờ Siam Sport (Thái Lan) đã tiết lộ 4 cầu thủ Việt kiều có khả năng được HLV Kim Sang Sik triệu tập vào đội U22 Việt Nam tham dự SEA Games.
Đọc thêm : Báo Thái Lan tiết lộ 4 cầu thủ Việt kiều sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập