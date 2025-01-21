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Báo Thái Lan quan tâm đặc biệt "siêu đội hình" nhập tịch của tuyển Việt Nam

Sự tỏa sáng của Nguyễn Xuân Son khiến cho truyền thông Thái Lan quan tâm tới lực lượng nhập tịch của đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Báo Thái Lan quan tâm đặc biệt "siêu đội hình" nhập tịch của tuyển Việt Nam