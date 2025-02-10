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Báo Thái Lan kinh ngạc vì Xuân Son từ chối đề nghị 75 tỷ đồng

Nhiều tờ báo Thái Lan tỏ ra kinh ngạc khi Xuân Son từng nhận được đề nghị 3 triệu USD (75 tỷ đồng) từ Saudi Arabia nhưng vẫn từ chối.
Đọc thêm : Báo Thái Lan kinh ngạc vì Xuân Son từ chối đề nghị 75 tỷ đồng