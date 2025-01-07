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Báo Thái Lan không phục, bất ngờ tố trọng tài thiên vị tuyển Việt Nam

Tờ Siam Sport (Thái Lan) đã lên tiếng tố cáo trọng tài người Hàn Quốc, Ko Hyung Jin, thiên vị đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024.
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