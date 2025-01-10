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Báo Thái Lan đau lòng trước tình cảnh trớ trêu của Supachok

Việc Supachok đang bị "ép" phải nhận giải Bàn thắng đẹp nhất với pha lập công thiếu fair-play vào lưới đội tuyển Việt Nam khiến cho báo chí Thái Lan đau lòng.
Đọc thêm : Báo Thái Lan đau lòng trước tình cảnh trớ trêu của Supachok