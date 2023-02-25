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Báo Thái Lan: "CLB Công An Hà Nội muốn chiêu mộ Theerathon"

Tờ Idoojung của Thái Lan đưa tin CLB Công An Hà Nội đang lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao của đội tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan.
Đọc thêm : Báo Thái Lan: "CLB Công An Hà Nội muốn chiêu mộ Theerathon"