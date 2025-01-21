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Báo nổi tiếng của Anh mượn lời Duy Mạnh chế giễu Indonesia nhập tịch ồ ạt

Tờ Guardian (Anh) đã có bài viết về chính sách nhập tịch ồ ạt của đội tuyển Indonesia. Trong đó, tờ báo này mượn lời phát biểu của Duy Mạnh.
Đọc thêm : Báo nổi tiếng của Anh mượn lời Duy Mạnh chế giễu Indonesia nhập tịch ồ ạt