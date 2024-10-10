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Bão Milton đổ bộ Florida với sức gió gần 200km/h, đã có người thiệt mạng

Bão Milton đã đổ bộ bang Florida của Mỹ tối 9/10 với sức gió lên đến gần 200km/h và gây ngập lụt cục bộ.
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