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Bão Maysak gây gió to trên đảo Bạch Long Vĩ

Bão Maysak giật cấp 11 cách Móng Cái 80km, gây mưa gió tại Quảng Ninh và Hải Phòng (trong đó có đặc khu Bạch Long Vĩ).
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