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Báo Malaysia lo sợ khi đội nhà đụng độ U23 Việt Nam

Nhiều tờ báo Malaysia lo ngại cho số phận của đội nhà khi đụng độ với U23 Việt Nam vào ngày 20/4.
Đọc thêm : Báo Malaysia lo sợ khi đội nhà đụng độ U23 Việt Nam