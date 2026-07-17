Video
video cùng chuyên mục

Bão lũ Sơn La, Lai Châu

Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn trong hai ngày 16 và 17/7 đã gây thiệt hại nặng tại Sơn La và Lai Châu. Nhiều nhà dân bị đổ sập, hư hỏng buộc các hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn.
Đọc thêm : Mưa lũ tàn phá hạ tầng, nhiều nhà dân đổ sập ở Sơn La, Lai Châu