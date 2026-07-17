Lũ ống, lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn trong hai ngày 16 và 17/7 đã gây thiệt hại nặng tại Sơn La và Lai Châu. Nhiều nhà dân bị đổ sập, hư hỏng buộc các hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn.