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Báo Indonesia vẽ ra kịch bản như mơ cho đội nhà khi gặp tuyển Việt Nam

Tờ Bola vẽ ra kịch bản để đội tuyển Indonesia chiếm vị trí thứ hai của đội tuyển Việt Nam và giành lợi thế ở vòng loại thứ hai World Cup 2026.
Đọc thêm : Báo Indonesia vẽ ra kịch bản như mơ cho đội nhà khi gặp tuyển Việt Nam