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Báo Indonesia phản ứng vô cùng bất ngờ khi đội nhà mất vé dự Olympic

Dù U23 Indonesia không thể giành vé dự Olympic nhưng báo giới Indonesia vẫn tự hào về màn trình diễn của toàn đội.
Đọc thêm : Báo Indonesia phản ứng vô cùng bất ngờ khi đội nhà mất vé dự Olympic