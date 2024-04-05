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Báo Indonesia nêu lý do nhiều HLV danh tiếng thích dẫn dắt tuyển Việt Nam

Tờ Bola.Okezone (Indonesia) đã nêu lên lý do nhiều HLV danh tiếng muốn dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Báo Indonesia nêu lý do nhiều HLV danh tiếng thích dẫn dắt tuyển Việt Nam