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Báo Indonesia đánh giá đội nhà số một Đông Nam Á, muốn đụng độ U23 Việt Nam

Tờ Bola Sport cho rằng U23 Indonesia mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm này. Họ muốn đội bóng xứ Vạn đảo nằm chung bảng với U23 Việt Nam.
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