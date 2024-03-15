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Báo Indonesia chê bai hàng công tuyển Việt Nam… tầm thường

Tờ Bola cho rằng hàng công của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung này có thành tích tầm thường.
Đọc thêm : Báo Indonesia chê bai hàng công tuyển Việt Nam… tầm thường