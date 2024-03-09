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Báo Indonesia chê bai, chỉ ra điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam

Tờ Bola Sport cho rằng hàng công là điểm yếu của đội tuyển Việt Nam. Các chân sút của "Rồng vàng" đều không đạt phong độ cao ở thời điểm này.
Đọc thêm : Báo Indonesia chê bai, chỉ ra điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam