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Báo Indonesia bình luận về danh sách tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik

Những tờ báo Indonesia đã đưa ra bình luận về danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Đọc thêm : Báo Indonesia bình luận về danh sách tuyển Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik