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Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thắng đậm 5-0 trước U16 Việt Nam

Báo Indonesia đã cho rằng họ chỉ cần sử dụng đội hình dự bị nhưng vẫn giành chiến thắng 5-0 trước U16 Việt Nam trong trận tranh hạng Ba giải U16 châu Á.
Đọc thêm : Báo Indonesia bình luận sau khi đội nhà thắng đậm 5-0 trước U16 Việt Nam