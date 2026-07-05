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Báo hoa mai tung mình lên không để tóm gọn chim trời

Báo hoa mai ẩn mình trong bụi rậm để tiến sát về phía đàn chim. Tuy nhiên, đàn chim đã phát hiện ra kẻ đi săn nên lập tức bay đi.
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