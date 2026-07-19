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Báo hoa mai tức giận khi bị linh cẩu phá vỡ thời gian nghỉ ngơi

Báo hoa mai đang nằm nghỉ ngơi và tranh thủ chải chuốt lại bộ lông của mình, mà không hay biết một con linh cẩu đang tiến đến từ phía sau.
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