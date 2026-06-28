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Báo hoa mai bất lực nhìn sư tử cướp miếng mồi ngay trước mắt

Báo hoa mai sau khi săn được con linh dương Impala đã kéo xác lên cây để từ từ thưởng thức bữa ăn, tránh xa những kẻ đi săn khác.
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