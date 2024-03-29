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Báo Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định HLV Troussier xứng đáng bị sa thải

Truyền thông Hàn Quốc cũng như Nhật Bản cho rằng việc VFF chia tay HLV Philippe Troussier là quyết định đúng đắn và phù hợp nguyện vọng người hâm mộ.
Đọc thêm : Báo Hàn Quốc và Nhật Bản khẳng định HLV Troussier xứng đáng bị sa thải