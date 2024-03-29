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Báo Hàn Quốc làm rõ khả năng HLV Park Hang Seo trở lại tuyển Việt Nam

Tờ Chosun (Hàn Quốc) khẳng định HLV Park Hang Seo không trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam như đồn đoán thời gian qua.
Đọc thêm : Báo Hàn Quốc làm rõ khả năng HLV Park Hang Seo trở lại tuyển Việt Nam