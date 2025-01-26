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Báo Hàn Quốc kinh ngạc vì hành động của CĐV Việt Nam với HLV Kim Sang Sik

Tờ KBS tỏ ra kinh ngạc trước sự đón tiếp của cổ động viên (CĐV) với HLV Kim Sang Sik sau khi ông trở lại Việt Nam.
Đọc thêm : Báo Hàn Quốc kinh ngạc vì hành động của CĐV Việt Nam với HLV Kim Sang Sik