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Báo Hàn Quốc bức xúc vì HLV Kim Sang Sik chịu sự bịa đặt

Tờ MK (Hàn Quốc) đã lên tiếng bênh vực HLV Kim Sang Sik khi chịu nhiều thông tin bịa đặt trong thời gian qua.
Đọc thêm : Báo Hàn Quốc bức xúc vì HLV Kim Sang Sik chịu sự bịa đặt