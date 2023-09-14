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Báo Đông Nam Á: "Thành tích của U23 Việt Nam kém Indonesia, Thái Lan"

U23 Việt Nam cùng Indonesia, Thái Lan và Malaysia là những đại diện của Đông Nam Á có mặt tại vòng chung kết (VCK) giải U23 châu Á năm 2024.
Đọc thêm : Báo Đông Nam Á: "Thành tích của U23 Việt Nam kém Indonesia, Thái Lan"