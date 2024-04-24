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Báo Đông Nam Á nói điều đáng buồn về trận thua đậm của U23 Việt Nam

Nhiều tờ báo Đông Nam Á cho rằng U23 Việt Nam đã nhận trận thua quá nặng nề trước U23 Uzbekistan. Họ lo lắng
Đọc thêm : Báo Đông Nam Á nói điều đáng buồn về trận thua đậm của U23 Việt Nam