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Báo Đông Nam Á nhận xét phũ phàng về đội tuyển Việt Nam

Các tờ báo của Indonesia và Malaysia cho rằng đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không khá hơn so với thời HLV Troussier.
Đọc thêm : Báo Đông Nam Á nhận xét phũ phàng về đội tuyển Việt Nam