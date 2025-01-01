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Báo Đông Nam Á bình luận về cơ hội vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam

Nhiều tờ báo Đông Nam Á đã nói về khả năng vô địch của đội tuyển Việt Nam sau khi lọt vào chung kết AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Báo Đông Nam Á bình luận về cơ hội vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam