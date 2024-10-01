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Báo Đông Nam Á bình luận sau khi U20 Việt Nam bị loại nghiệt ngã

Nhiều tờ báo Đông Nam Á đã bình luận sau khi chứng kiến U20 Việt Nam bị loại nghiệt ngã và không thể giành quyền tham dự giải U20 châu Á 2025.
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