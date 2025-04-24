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Báo Dân trí phát động Diễn đàn ESG Việt Nam 2025

Diễn đàn ESG Việt Nam năm 2025 với chủ đề "Khoa học công nghệ và động lực cho phát triển bền vững" đã được phát động. Trong khuôn khổ Diễn đàn có Vietnam ESG Awards 2025.
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