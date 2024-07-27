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Báo Dân trí lên tiếng về việc phóng viên Mạnh Quân bị vu khống

Báo Dân trí vừa có Thông cáo báo chí về việc phóng viên Mạnh Quân bị lan truyền thông tin bịa đặt, vu khống trên một số kênh mạng xã hội.
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