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Báo Dân trí đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình ESG

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” do báo Dân trí tổ chức chiều 27/5.
Đọc thêm : Báo Dân trí đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình thực thi ESG