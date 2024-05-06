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Báo châu Á so sánh U23 Indonesia hiện tại với U23 Việt Nam năm 2018

Cùng gây tiếng vang ở giải U23 châu Á qua các thời kỳ, nhưng con đường thành công của U23 Việt Nam năm 2018 và U23 Indonesia năm 2024 khác hẳn nhau.
Đọc thêm : Báo châu Á so sánh U23 Indonesia hiện tại với U23 Việt Nam năm 2018