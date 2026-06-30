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Bánh xe container lăn vào nhà dân, người phụ nữ thoát chết

Sáng sớm, một chiếc bánh xe container đột ngột lăn vào nhà dân, may mắn gia chủ thoát chết.
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