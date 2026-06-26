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Bảng quảng cáo rơi trúng VĐV pickleball

Sự cố hy hữu xảy ra tại MLP New York (Mỹ) khi một bảng LED đặt dọc đường baseline bất ngờ đổ xuống sân pickleball, kẹp vào chân VĐV Rachel Rohrabacher lúc trận đấu đang diễn ra.
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